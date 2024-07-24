قطر تؤكد وقوفها مع الحكومة والقوات المسلحة في مواجهة التحديات التي تواجه السودان

بورتسودان: السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان بمكتبه، اليوم الأربعاء، الشيخ سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، والذي نقل له تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتأكيد وقوف بلاده مع الحكومة الشرعية والقوات المسلحة السودانية في مواجهة التحديات التي تواجه السودان.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي، إنّ الوزير القطري أعرب عن أمله في أن يعم السلام ربوع السودان، مؤكداً دعم بلاده لكل مبادرة صادقة تهدف إلى ذلك.

وأوضح السفير حسين أن رئيس المجلس السيادي أعرب خلال اللقاء، عن تقديره وتقدير الشعب السوداني للمواقف الصادقة لدولة قطر وقيادتها المساندة لحكومة وشعب السودان.

مؤكداً قدرة القوات المسلحة والشعب السوداني على تجاوز المرحلة الحالية بثبات وقوة بما يحفظ السودان وشعبه ووحدة ارضه.

يُذكر أنّ اللقاء تم بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.