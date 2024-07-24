قوى سياسية ترحب بدعوة واشنطن لمفاوضات جنيف بين الجيش والدعم السريع

الخرطوم: السوداني

رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بدعوة واشنطن لمفاوضات بجنيف، وأعربت عن أملها أن تثمر هذه المبادرة وقفاً عاجلاً للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، عبر الانخراط الجاد والالتزام التام من جميع الأطراف، وأكدت التنسيقية في بيان اليوم الأربعاء أن الطريق الوحيد لتجنيب البلاد شبح الانهيار الشامل هو وقف الحرب عبر الحلول السياسية السلمية.

من جانبه، حثّ التجمع الاتحادي، الجيش السوداني والدعم السريع على قبول المشاركة في المحادثات والانخراط الجاد في التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

كما رحّبت حركة تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر بالدعوة الأمريكية لمباحثات وقف إطلاق النار، وحثت في بيان الطرفين المتحاربين على التعامل مع هذه المحادثات بجدية ومسؤولية.

ودعتهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، ومراعاة معاناة الملايين من السودانيين والسودانيات الذين شردتهم الحرب بين نازحين ولاجئين، ومثلهم ينتظرون كارثة مجاعة تلوح في الأفق.

من جانبه، قال القيادي بالحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية مبارك أردول عبر فيسبوك “من المهم قبول الدعوة المقدَّمة من الخارجية الأمريكية للتفاوض في جنيف حول المسارين الأمني والإنساني فقط، فهذه فرصة لا ينبغي تضييعها تحت أي مبررات”.

ورحّبت الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) بالدعوة الأمريكية لطرفي النزاع في السودان للتفاوض في جنيف، وطالبت بأن تظل المبادرة لدى الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم الهيئة نور محمد شيخ في منشور على منصة إكس “نرحب بدور الشركاء في تسهيل الحوار بين قيادة الجيش السوداني والدعم السريع”.

وشدد المتحدث باسم إيقاد على ضرورة ألا يفقد الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية نفوذهما في عقد الاجتماعات، وقال “ينبغي أن تظل المبادرة لدى الشعب السوداني والمنطقة”.