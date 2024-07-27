المستشار عمار محمود يعلق على رسالة حميدتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة: مُثيرةٌ للضحك والسخرية ومَلِيءٌ بالنفاق!

الرسالة التي أرسلها حميدتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مُثيرةٌ للضحك والسخرية!

إلى جانب افتقاره الصفة لمخاطبة الأمين العام، فإن الرسالة مليئة بالنفاق والتناقضات الصارخة.

من المفارقات أن يتحدث زعيم مليشيا عن الإبادة الجماعية، الذي يحرم الناس من حياتهم وممتلكاتهم وسلامتهم وكرامتهم، عن الحرمان من وثائق الهوية. كما أن زعيم المليشيا المعروفة بسرقة ونهب ممتلكات المواطنين لديه الجرأة للحديث عن مصادرة الحسابات المصرفية والممتلكات الخاصة!

أما بالنسبة لمستشاريه الذين كتبوا الرسالة، فمن الواضح أنهم لا يفهمون كيفية الحصول على عضوية الأمم المتحدة أو “تعليقها”.

*نائب رئيس اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة – المستشار القانوني لبعثة السودان في نيويورك