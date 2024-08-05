السلطانة هدى عربي تشتاق لدارها

متابعات: السوداني

اطلقت الفنانة السلطانة هدي عربي، عملاً فنياً جديداً، بعنوان (اشتقت لي داري)، كلمات والحان آسيا الخليفة، تنفيذ عادل حسن.

تقول كلمات الأغنية:

رن جوالي يا بلومة طيري

في نص العصاري

شتت لي افكاري

يا بلومة طيري

وديلو اخباري

وحصدت الأغنية إعجاب جمهور السلطانة، وطالبوها بالمزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة القادمة، وفتح أبواب التعامل مع العديد من الشعراء والملحنين.

يذكر ان السلطانة تولي جمهورها اهتماماً خاصاً، وتخوض معهم نقاشات مطولة في الشأن الفني والشأن العام عموماً من خلال صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.