البرهان: حكومة السودان تعاطت مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية إلّا أنّ المليشيا الإرهابية تتعنّت في تنفيذ التزامات إعلان جدة

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن حكومة السودان تعاطت مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية، في الوقت الذي تتعنّت فيه المليشيا الإرهابية وتمانع في تنفيذ الالتزامات التي نصّ عليها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.

والتقى البرهان في كيغالي، الرئيس الرواندي بول كاغامي. وتطرّق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وترقيتها.

واطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس الرواندي على الأوضاع في السودان، على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها والجهود الجارية لمعالجة الأزمة.

وأكد عبد الفتاح البرهان، حرص حكومة السودان على السلام، مبيناً أن السلام لا بُـدّ أن يكون سلاماً عادلاً يحقق العزة والكرامة للشعب السوداني.

من جانبه، أكد الرئيس الرواندي على العلاقات الراسخة بين السودان ورواندا، معرباً عن شكره لرئيس مجلس السيادة على تلبيته للدعوة وزيارته لرواندا، متمنياً للسودان دوام السلام والأمن والاستقرار.

يُـذكر أنّ اللقاء كان بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل والسفير خالد موسى دفع الله القائم بأعمال سفارة السودان لدى رواندا.