البرهان: السودان لن يشارك في أيِّ مبادرة تفتقد للعناصر الأساسية التي نصّ عليها إعلان جدة والمتمثلة في خروج مليشيا الدعم السريع من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين

كيغالي: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان للرئيس الرواندي على تعاطي حكومة السودان مع كل المبادرات التي تحفظ سيادة السودان وسلامة أراضيه، وشدد على أن السودان لن يشارك في أيِّ مبادرة تفتقد للعناصر الأساسية التي نصّ عليها إعلان جدة والمتمثلة في خروج مليشيا الدعم السريع الإرهابية من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين، وكذلك عدم مشاركة أيّة دولة شاركت في العدوان على السودان في جهود الوساطة.

وقال السفير، خالد موسى دفع الله، القائم بأعمال سفارة السودان لدى رواندا، إنّ زيارة رئيس مجلس السيادة لرواندا كانت مُثمرة وبنّاءة، مبيناً أنّ الرئيس البرهان حُظي باستقبال شعبي كبير من الجماهير التي احتشدت في استاد كيغالي.

وأوضح السفير خالد في تصريح صحفي أن البرهان أجرى عددا من اللقاءات مع رؤساء بعض الدول أثناء الاحتفال بتنصيب الرئيس الرواندي، كما التقى وزير الخارجية المصري، مبيناً أن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التي تواجه السودانيين في مصر، حيث وعد الجانب المصري بتذليل كل العقبات التي تواجه الوجود السوداني بمصر، كما تم التفاهم أيضا على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم قضية السودان وإنجاح مبادرات السلام.

حيث تم الاتفاق على مسار ثنائي مشترك للتأكيد على سيادة السودان ودعم مؤسساته الوطنية.

وقال القائم بأعمال سفارة السودان لدى رواندا، إن رئيس مجلس السيادة اختتم زيارته لرواندا بلقاء مطول مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، حيث اطلعه على تطورات الأوضاع في السودان، خاصةً العدوان الذي يتعرض له من بعض الدول والمرتزقة والتمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقصفها للمدن والمستشفيات وتدميرها للبنى التحتية واستهدافها الممنهج للمدنيين.

كما اطلعه على جهود السودان في توصيل المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع، مؤكدا تعاون السودان مع كل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني من أجل إيصال الغذاء للمحتاجين، مبيناً أن رئيس المجلس السيادي رد على كل المزاعم والاتهامات غير المؤسسة بشأن إعاقة الحكومة للعمل الإنساني.

مؤكداً أن السودان منفتح على جميع المبادرات التي تخدم قضية الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار.