توم بيرييلو: لقد فزعنا من التقارير التي تفيد بقصف قوات الدعم السريع لمنازل المدنيين والمستشفيات ورياض الأطفال وما ينجم عنه من وفاة للمدنيين الأبرياء

متابعات: السوداني

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، إنّهم فزعوا من التقارير التي تفيد بقصف قوات الدعم السريع لمنازل المدنيين والمستشفيات ورياض الأطفال مؤخراً، وما ينجم عن ذلك من وفاة للمدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال، ووصفه بالأمر “غير المقبول”. موضحاً أن هناك توافقا عاما بشأن العمل من أجل إيجاد آليات لتنفيذ مخرجات اتفاق جدة.

وأضاف بيرييلو: “يجب رفع الحصار عن الفاشر ونحن مستمرون في العمل من أجل توفير الحماية للسودانيين. إننا نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الأعمال العدائية وإنقاذ آلاف الأرواح. نحو نصف السودانيين تأثروا بالصراع الدائر هناك والمجتمع الدولي لم يقدم الدعم الكافي، كما نعمل مع جميع الأطراف بهدف التصدي للمجاعة الناتجة عن تواصل الصراع في السودان”.

وأوضح أن الأوضاع في السودان باتت تمثل أزمة إنسانية كبيرة وتهديدًا إقليميًا، مبيناً أن الشعب السوداني يرغب في التحكم بمستقبله ومصيره “ونحن نقف إلى جواره”.