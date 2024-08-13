كباشي يطلع السفير المصري على موقف الحكومة من مفاوضات جنيف

بورتسودان: السوداني

التقى عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي اليوم، السفير المصرى بالسودان هاني صلاح، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع التي تشهدها البلاد وفرص ومجالات التعاون المشترك، بجانب أوجه التنسيق في ملف المياه.

وقدم عضو السيادي، شرحاً مفصلاً لموقف الحكومة السودانية فيما يتعلق بمفاوضات جنيف ومنبر جدة وجميع المسارات التي من شأنها أن تسهم في استقرار وأمن ووحدة السودان.

ونقل عضو مجلس السيادة، تحيات القيادة السودانية للحكومة والشعب المصري.

من جانبه، أعرب السفير المصرى بالسودان في تصريح صحفي عقب اللقاء، عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعباً، موكداً عزم بلاده الاستمرار في دعم الحكومة السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مشيراً إلى استمرار دعم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي لكل المبادرات التي يمكن أن تفضي إلى وقف الحرب في السودان.

وأضاف السفير المصرى أن اللقاء تناول عددا من المشروعات التي تنفذها مصر في السودان مثل مشروع الربط الكهربائي وتطوير ميناء وادي حلفا النهري.

كما أعرب السفير هاني بالسودان عن شكره للخارجية السودانية بدعم المرشح المصري لمنصب المدير العام لليونسكو.