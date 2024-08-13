الصحةالاتحادية: تسجيل 268 حالة بالكوليرا و17وفاة بثلاث ولايات

بورتسودان: السوداني

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 268 حالة إصابة بالكوليرا، و17 وفاة بثلاث ولايات (كسلا، الجزيرة والخرطوم) بعدد 7 محليات، بالاضافة إلى ظهور حالات التهاب العيون بعدد 2689 حالة في 9 ولايات اكثرها تاثراً النيل الأبيض، الشمالية وشمال كردفان.

وأشارت تقارير الوزارة أن معظم حالات التهاب العيون وسط النازحين.

واستعرض اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي الاسبوعي بقاعة معمل الصحة العامة بمدينة كسلا اليوم الثلاثاء، عدداً من التقارير من الإدارات بالوزارة والتي شملت (ملخص الوضع الوبائي بالبلاد، تدخلات الاستجابة لوباء الكوليرا، صحة البيئة، تقرير تعزيز الصحة والإمداد الدوائي).

ووجه وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد ابراهيم بزيادة التدخلات بالولايات المتأثرة، كاشفاُ عن توفير مبلغ مليار جنيه من وزارة المالية الاتحادية، لافتاً إلى التأمين على استكمال الإمدادات من محاليل وريدية ومعدات مكافحة نواقل، منوهاً إلى إرسال فرق اتحادية للولايات المتأثرة. لإسنادها، مقرا بالحاجة لتحريك الآليات لاستصحاب الجهات المختصة ومنها الدفاع المدني، والبنى التحتية والولاة وهيئة مياه الشرب، وغيرها للعمل مع الوزارة بتحديد الأدوار، لتلافي الآثار المترتبة على فصل الخريف، معلناً عن تسجيل حالات بالكوليرا بعد ظهور نتائج الفحص المعملية.

وأضاف ان الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى ترتيبات من الولاة بزيادة التدخلات والتنسيق المشترك مع كل الجهات ذات الصلة.

ووقف الاجتماع على تقارير الأوضاع الصحية بالبلاد جراء طوارئ فصل الخريف، حيث تأثرت به 9 ولايات، في 38 محلية و279 منطقة وتأثر 18678 أسرة و26065 شخصا، 265 اصابة و38 حالة وفاة، بالإضافة إلى تأثر 6269 منزلاً كلياً و9506 منازل جزئياً. ولفت التقرير إلى ان ولايتي نهر النيل والشمالية اكثر الولايات تأثراً بجانب عرض تقارير من ولايات كسلا، سنار والجزيرة. واكد تقرير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية، تنفيذ العديد من الأنشطة، منها حصر مخزون الكلور بعدد من الولايات، وتوزيع الكلور على الولايات، وتنفيذ أنشطة سلامة المياه بعدد من الولايات وكذلك الاصحاح البيئي، ومكافحة نواقل الأمراض. وأشار تقرير تعزيز الصحة إلى تنفيذ زيارات منزلية وتدخلات مجتمعية وتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الاعلامية وتدخلات بمراكز الإيواء. ونوه تقرير الإمدادات الطبية إلى نسب متفاوتة من توفر أصناف من الأدوية بالولايات.