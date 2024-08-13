(السوداني) تنشر خطاب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمناسبة العيد الـ70 للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

*القيادة العامة للقوات المسلحة*

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤م

*كلمة السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش الـ70*

*شعبنا السوداني الكريم،،،*

أتقدم إليكم في هذا اليوم بأسمى آيات الإجلال والإكبار، وبلادنا تمر عليها الذكرى السبعين لسودنة قواتكم المسلحة في يوم ١٤ أغسطس ١٩٥٤م، حيث استهلت مسيرتها الظافرة كأول مؤسسة وطنية تتم سودنتها لتنطلق منها المسيرة الفعلية لاستقلال بلادنا في الأول من يناير عام ١٩٥٦م، بفضل مجهودات رواد الحركة الوطنية الذين وضعوا اللبنات الأولى لاستقلالنا المجيد، فالتحية لهم وللرعيل الأول من قادة جيشنا الميامين وعلى رأسهم أول من تنسم موقع القائد العام للجيش السوداني سعادة الفريق أحمد محمد الجعلي.

تأتي هذه الذكرى وقواتكم المسلحة وأبناء وطننا الغالي الخلص مستمرون في بذل التضحيات الجسام بلا منٍّ أو أذى لنحافظ معاً على وحدة وكيان الدولة السودانية، ولإحباط أكبر مؤامرة تواجهها بلادنا في تاريخها الطويل.

وتأتي وجميع أبناء شعبنا متراصين كتفاً بكتف، ويداً بيد مع قواتهم في تلاحم وطني مشهود، ومعاهدين الله والوطن وشعبه الكريم على الوقوف في وجه هذا العدوان والغزو الأجنبي الغاشم، الذي تقف من ورائه وتحركه دوائر دولية وإقليمية متربصة ومعروفة، تساندهم بكل أسف مجموعة سياسية مأجورة اختارت لنفسها أن تقف في مواجهة شعبنا الكريم، ولتتبوأ موقعها بين أشد صفحات كتاب تاريخنا الوطني قتامةً وبؤساً، تزييناً للباطل وانحيازاً مفضوحاً لمليشيا إرهابية لا علاقة لها بهذا البلد، ولا بشعبه الذي أعملت فيه قتلاً ونهباً وتشريداً وتدميراً لمقدراته التاريخية بلا مسوغ أو ضمير سعياً للوصول إلى سلطة غاشمة بلا تفويض أو مرجعية دستورية وإنما فوق جماجم ودماء الشعب السوداني.

وفي هذا المقام، يشرفني أن أبذل تحية المجد والبطولة والفداء لأبطال الخنادق والبنادق والصمود بقواتنا المسلحة ونشامى الشرطة والمخابرات العامة والقوة المشتركة وأبطال المقاومة الشعبية ومجموعات العمل الخاص في مختلف الجبهات وهم يضربون أسمى آيات التلاحم والتضحية والفداء، ذوداً عن شرف وكرامة الأمة، ومن أجل أن تبقى الدولة السودانية شامخة وصامدة وأبية، فالتحية لهم والرحمة والقبول للشهداء منهم والمصابين والأسرى.

*المواطنون الكرام*

أجدد معكم العهد والوعد الحق في هذا اليوم باسم قواتكم المسلحة التي اتخذت من (شعب وجيش فداك يا وطن) شعاراً لها وهي تتدبر هذه الذكرى المباركة، بأنه لن يجدنا شعبنا إلا في المواقف التي تضمن عزته وكرامته الوطنية، باذلين في سبيل بلوغ هذه الغاية كل غال ونفيس بلا منٍّ أو أذى، وإننا لن نساوم أو نهادن في حقوقه المشروعة فيمنٍّ استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على هذا العدوان الغادر مهما بلغ حجم التضحيات، وسنعمل بلا هوادة على أن نحتفل في العيد القادم لقواتكم المسلحة وبلادنا قد تطهّرت من دنس مليشيا آل دقلو وأعوانهم بإذن المولى عز وجل، وبفضل وقفتكم التاريخية بجانبها في حرب الكرامة الوطنية، التي سيسطر فصولها تاريخنا الوطني بكل فخر واعتزاز، وهنا يجب أن نذكر من يدعون كذباً للسلام ونقول لهم: لا سلام والمليشيا المتمردة تحتل بيوتنا ومدننا وقرانا وتحاصرها، وتقطع الطرق إلى أجزاء مقدرة من بلادنا الحبيبة، فلا وقف للعمليات بدون انسحاب وخروج آخر مليشي من المدن والقرى التي استباحوها واستعمروا أهلها.

وأكرر، إن طريق السلام أو وقف الحرب واضح وهو تطبيق ما اتفقنا عليه في جدة في مايو ٢٠٢٣م.

دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاجل الشفاء للمصابين، وأن يرد الأسرى والمفقودين واللاجئين والنازحين بسبب هذه الحرب إلى ذويهم وديارهم آمنين.

*التحية والتقدير لكم جميعاً*

*والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،*