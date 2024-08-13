مناوي: على وفد المليشيا في جنيف الإقرار بأن رفع المعاناة يبدأ في السودان بوقف انتهاكاتها

الخرطوم: السوداني

وجه رئيس سلطة دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، رسالة إلى وفد مليشيا الدعم السريع في جنيف ‏بأن يقر ان رفع المعاناة يجب أن تبدأ في السودان وليس في جنيف.

وقال مناوي في تغريدة على منصة إكس: “طالما انت السبب في كل الانتهاكات عليك القيام والالتزام بإعلان جدة وإقرار بتنفيذه مع الوضع في الاعتبار كل المستجدات التي احدثتها المليشيا بعد التوقيع عليه، والتخلي الكامل من استهداف المواطنين والمؤسسات المدنية على رأسها المستشفيات، الالتزام الكامل دون شرط السماح بمرور المنظمات وقوافل الإغاثة لإعانة المواطنين.

وطالب مناوي، الدعم السريع بالكف عن استهداف المواطنين وممتلكاتهم، ووقف الاستهداف على أساس عرقي وإفقارهم على أساس إثني والالتزام بوقف النهب والاغتصاب ونبذ كل سياسات التطهير العرقي التي تمارسها المليشيا، والشروع فوراً بالخروج من المنازل والمؤسسات المدنية وتسليم المنهوبات أو الإقرار بإعادتها إلى أصحابها. وتابع مناوي: “إذا تم ذلك، انتهت الحرب وانطفأت أسباب الأزمة كما سيكتمل السلام تلقائياً، لأن كل الذي ذُكر يمارسه جانب واحد، وهو الدعم السريع. بما يعني ان الأزمة كلها من طرف الدعم السريع”.