كباشي يوجه رئاسة الوزراء والخارجية بتفعيل الحراك السياسي والدبلوماسي للتنوير بتطورات الأزمة السودانية

بورتسودان: السوداني

وجه عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، بضرورة تفعيل الحراك السياسي والدبلوماسي على الساحة الإقليمية والدولية، وذلك للتنوير بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الأزمة والحرب المفروضة على البلاد، خاصةً الدعوة الأمريكية الأخيرة بشأن المفاوضات بجنيف وموقف الحكومة السودانية منها.

كما وجه كباشي لدى لقائه، رئيس مجلس الوزراء المكلف، عثمان حسين، ووكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين، بضرورة أن تتبنى هذه المؤسسات قيادة الحراك السياسي والدبلوماسي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان لتنوير الرأي العام المحلي والدولي بتطورات الأحداث وجهود حكومة السودان في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.