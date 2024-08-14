بيرييلو يعلن ووصول الوفود المشاركة في مباحثات سويسرا.. والجيش السوداني يقاطع حتى الآن

متابعات: السوداني

أوضح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، أن الوفود المشاركة في مباحثات سويسرا من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومصر ومليشيا الدعم السريع، قد وصلت إلى جنيف لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان، رغم رفض القوات المسلحة السودانية المشاركة فيه حتى الآن.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال في خطاب له ليل أمس بمناسبة عيد الجيش: وهنا يجب أن نذكر من يدعون كذباً للسلام ونقول لهم: “لا سلام والمليشيا المتمردة تحتل بيوتنا ومدننا وقرانا وتحاصرها، وتقطع الطرق إلى أجزاء مقدرة من بلادنا الحبيبة، فلا وقف للعمليات بدون انسحاب وخروج آخر مليشي من المدن والقرى التي استباحوها واستعمروا أهلها. وأكرِّر، أنّ طريق السلام أو وقف الحرب واضح وهو تطبيق ما اتفقنا عليه في جدة في مايو 2023م”.