غرفة طوارئ بحري: نحن على أعتاب مجاعة بعد توقُّف معظم المطابخ

الخرطوم: السوداني

حذّرت غرفة طوارئ بحري من مجاعة وشيكة بعد توقُّف ٦٨ مطبخاً من جملة ٨١ مطبخاً.

وقالت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء: “نحن على أعتاب منعرج خطير ومجاعة قد تضرب مدينة بحري وأحياءها في الفترة القادمة، بعد استقرار لعمل المطابخ بمدينة بحري في الأسبوع الأخير لشهر يوليو وبدأ العمل بالتراجع بعد مرور 4 أيام من بداية شهر أغسطس، واليوم تتوقّف أغلب المطابخ وخرج ٦٨ مطبخاً عن العمل من أصل ٨١ بسبب العجز المالي وتوقُّف التبرعات والمِنَح، لذلك نهيب بالجميع التكاتف والتعاضد من أجل مواطن مدينة بحري ودرء حدوث كارثة المجاعة”.