والي الخرطوم يتفقّد الجرحى وأسر شهداء القصف المدفعي للمليشيا على أحياء المواطنين ومراكز الإيواء

أم درمان: السوداني

واصلت المليشيا المتمردة، قصف الأحياء السكنية في كرري وأم درمان وأمبدة ضمن سلسلة جرائمها ضد المواطن، وأدى القصف إلى مقتل الأبرياء وتسبب في الأذى الجسيم لأعداد كبيرة.

وزار والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم أسر شهداء التدوين ووقف على أحوال الجرحى، رافقه مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني، وشملت الجولة مركز برادايس لإيواء الوافدين من مواقع مختلفة، وتم قصف المركز أثناء ممارسة الأطفال للرياضة وخلف القصف استشهاد طفلين و(13) جريحاً، في وقتٍ استشهد بعض آباء الأطفال في معركة الكرامة ومن نجا من الموت أُصيب بجروح عميقة.

كما زار الوالي، بيت الشهداء بالجرافة والذي استشهد فيه جميع أفراد الأسرة عدا الوالد.

وقال الوالي إنّ المليشيا شرّدت هذه الأسر وظلت تطاردهم بالدانات وبهذه الممارسات الوحشية الجبانة، مما يؤكد أن حرب المليشيا تستهدف المواطن بشكل مباشر.

الله