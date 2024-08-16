فيضان نهر القاش يسبب الأضرار لـ250 أسرة بولاية كسلا

كسلا: السوداني

ارتفعت مناسيب نهر القاش بولاية كسلا فجر اليوم إلى 290 سم، مما أدى إلى كسر في منطقة المقاودة ودارمان جنوب الولاية، حيث تضررت حوالي 250 أسرة من الفيضان.

وأدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها الهضبة الإريترية هذه الأيام إلى ارتفاع مناسيب مياه النهر وتأثيره على مناطق الهشاشة.

وناشدت السُّلطات، جميع قاطني المحليات الشمالية بالولاية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى القاش والخيران، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وعدم السباحة في مياه النهر.

من جانبه، تفقّد والي كسلا اللواء (م) الصادق الأزرق، برفقة مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية العميد بدوي محمد حسبن، صباح اليوم الجمعة، نهر القاش للوقوف على مناسيب النهر المتزايدة مع هطول الأمطار في الهضاب الإريترية.

وطمأن الوالي، مواطني مدينة كسلا باستقرار مناسيب النهر حالياً بعد تراجع كمياتها إلى حوالي 260. وأكد أن الخطر لازال قائماً لارتفاع مناسيب الأمطار في إريتريا التي تهدد القرى المتواجدة حول القاش كافة.

وأوضح أنّ سُلطات الولاية سخّرت كل إمكانياتها للتدخل حال حدوث أية طوارئ من النهر، مشيراً إلى أنّ الجهات المختصة أرسلت إغاثات عاجلة في شكل سلال غذائية ومشمعات لمواطني المقاودة بعد تضرُّر 250 أسرة من فيضان النهر، حيث تم إجلاؤهم إلى مناطق مرتفعة.