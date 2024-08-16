بيانٌ سباعي من جنيف يرحب بقرار السودان فتح معبر أدري ويطالب المليشيا باتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة

متابعات: السوداني

صدر بيانٌ سباعي مشترك، من وفود مباحثات سويسرا بقيادة الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإمارات، رحب بقرار مجلس السيادة فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد. وأكد البيان أنّها خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة، وتطلع إلى عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة.

ودعا مليشيا الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري، وتسهيل نقلهم للمُساعدات الإنسانية دون قيودٍ، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية.

وقال: “يتعين علينا جميعاً أن نتخذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يُسيطر على الأراضي. إنّ توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المُجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا. ويتوافق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين مع التزامات الأطراف بموجب إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي”.