السيسي وبايدن يبحثان الأزمة في السودان

القاهرة: السوداني

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده المبدئي من الأزمة السودانية، وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وتلقّى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث تم تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي.

وأشار السفير د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن تطرق للوضع في السودان.