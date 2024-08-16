الخارجية تطالب المجتمع الدولي بإدانة جريمة الدعم السريع الإرهابية في قرية جلنقي

الخرطوم: السوداني

طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إدانة الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في قرية جلقني بولاية سنار.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الوزارة اليوم الجمعة: “بينما تتواصل ما تسمى محادثات جنيف بمشاركة مليشيا الجنجويد، تكشفت تفاصيل مذبحة بشعة ارتكبتها المليشيا الإرهابية في قرية جلنقي بولاية سنار في العاشر من هذا الشهر. بلغ عدد ضحايا المذبحة حوالي 85 شهيداً و153 مصاباً، ومن ضمن الشهداء أطفال من طلاب خلاوي القرآن بالمنطقة. وترفض المليشيا حتى الآن السماح لذوي الشهداء بدفنهم.

ونبه البيان إلى أنّ المليشيا ارتكبت هذه المذبحة الشنيعة، بعد أن فتحت النار بكثافة عشوائياً على سكان القرية العزل عقاباً لهم على مقاومتهم اختطاف عدد من فتيات القرية والاعتداء عليهن جنسياً بواسطة عناصر المليشيا، وأشار البيان إلى أن القرية ظلت تتعرض لاعتداءات المليشيا منذ الشهر الماضي، حيث نهبت كل ما له قيمة من ممتلكات أهل القرية وعرضت مواطنيها لأسوأ معاملة.

وطالب البيان، المجتمع الدولي، خاصة من يجتمعون الآن في جنيف ويتحدثون عن مفاوضات سلام مع المليشيا، بإدانة هذه الجريمة الإرهابية، واتخاذ ما يلزم نحو معاملة مليشيا آل دقلو بصفتها تنظيماً إرهابياً ومسؤولاً عن جرائم ضد الإنسانية. ونجدد التذكير بأن أي تواصل مع المليشيا الإرهابية سيكون تشجيعاً لها لارتكاب المزيد من الفظائع والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.