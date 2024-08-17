شبكة أطباء السودان: مقتل وإصابة 16 شخصاً في هجوم للدعم السريع على قرية بيضاء بالدندر

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إن 6 أشخاص قُتلوا وأصيب 10 آخرون جراء هجوم مسلح لقوات الدعم السريع، استهدف قرية بيضاء بمدينة الدندر ولاية سنار.

وأوضحت الشبكة في بيان اليوم السبت، أنّ الهجوم أسفر عن نهب المركز الصحي الوحيد بالقرية، مما يزيد من مُعاناة السكان في ظل تردي الوضع الإنساني.

وأدانت الشبكة الهجوم، الذي قالت إنّه يُعد عملاً غير مُبرّر ويعكس حالة الفوضى التي تمارسها الدعم السريع في المناطق التي تقع تحت إدارتها.

وأكدت الشبكة أن الاعتداء على المنشآت الصحية هو اعتداء على الإنسانية نفسها ويخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، وطالبت المنظمات المختصة بالعمل على حماية هذه المنشآت وضمان سلامة المدنيين.