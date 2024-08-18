مجلس السيادة: وفد حكومي يلتقي المبعوث الأمريكي في القاهرة لمناقشة تنفيذ اتفاق جدة

الخرطوم: السوداني

قرر مجلس السيادة ارسال وفد حكومي للقاء المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بيرييلو في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق جدة.

وقال مجلس السيادة في تعميم صحفي اليوم الأحد: “بناءً على اتصال مع الحكومة الامريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو ، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفداً إلى القاهرة لهذا الغرض”.

ولم تحدد الحكومة موعد هذه المحادثات وأطرافها الأخرى.

وكان وفد من الحكومة بقيادة محمد بشير أبو نمو، التقى وفدا أمريكيا في جدة بقيادة المبعوث الامريكي توم بيرييلو، لكن لم يحقق اللقاء اى اختراق في مواقف السودان الرافض المشاركة في منبر جديد برعاية امريكية في جنيف بمشاركة قوات الدعم السريع فقط، حيث تتحفظ على المنبر ووجود أطراف بينها الإمارات فيه.