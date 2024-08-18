135 مليون دولار تمويل من البنك الإسلامي للتنمية لمجمع سد أعالي عطبرة

متابعات: السوداني

قدم البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، تمويلاً لمشروع مجمع سد أعالي عطبرة شرق السودان؛ بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون دولار، وذلك بهدف دعم البنية الأساسية للمياه والطاقة في شرق السودان.

وأوضح البنك الإسلامي أن مشروع مجمع سد أعالي عطبرة، يشكل ثورة في استدامة موارد المياه والطاقة، حيث يقوم على حشد 3.6 مليار متر مكعب من المياه، وتوليد 320 ميقاواط من الطاقة المتجددة في محطة كهرباء “روميلا”، إلى جانب توفير المياه النظيفة شرق السودان، وفي المنطقة المستهدفة.

وبيّن البنك الإسلامي للتنمية أن المشروع يضع معيارًا جديدًا للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومعالجة البنية التحتية لموارد المياه والطاقة، كما يعمل المشروع على توسيع نطاق الحصول على الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للاستخدام، إضافةً إلى سعي المشروع لاستدامة التنمية بمنطقة شرق السودان.