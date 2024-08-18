توجيهات سيادية بمراجعة ترسيم ساحل البحر الأحمر وتحديد رقم دقيق موحد لطول الساحل السوداني

بورتسودان: السوداني

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق إبراهيم جابر، بمراجعة ترسيم ساحل البحر الاحمر وتحديد رقم دقيق موحد لطول الساحل السوداني.

ويمتد طول الحدود البحرية السودانية على ساحل البحر الأحمر نحو 670 كلم.

ونظمت المفوضية القومية للحدود، اليوم، ورشة ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة بيانات المناطق البحرية وتعظيم موارد البحر الأحمر، بالعاصمة المؤقتة بورتسودان.

وقال جابر إنّ الورشة ذات اهمية قصوى لأنها تطرقت إلى موضوع ترسيم خط الأساس وتجهيز قواعد البيانات للمناطق البحرية، وإنّ قانون الجرف القاري الذي أُجيز في العام 2018م سيكون المرتكز الأساسي للنقاش، مُضيفاً أن مخرجات الورشة يجب أن توفِّر قاعدة بيانات تعين الحكومة في توجيه مؤشرات الاقتصاد الوطني.

ولفت عضو السيادي إلى أهمية إنشاء موقع إلكتروني فعال لتمتين العلاقة مع الشركاء بالداخل والخارج وتوفير المعلومات التي تمكن المستثمرين من الاطلاع على حجم الموارد الحقيقية للبلاد.

ووجّه جابر بنشر الثقافة البحرية والاستفادة من مميزات الأكاديمية البحرية في تأهيل الكادر البشري العامل بالبحر، الى جانب أهمية تفعيل مناشط الكشافة البحرية.