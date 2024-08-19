زيادة عمليات المد والجزر في المُحيطات والبحار.. عالم الفلك د. أنور عثمان: اليوم سيقترب القمر من الأرض في مشهد فلكي رائع

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

قال عالم الفلك السوداني د. أنور أحمد عثمان، إنّ اليوم الاثنين بإذن الله، ستشهد الأرض مشهدا فلكيا رائعا بعد صلاة المغرب مباشرةً، حيث سيقترب القمر بمسافة أقل من 360 ألف/كلم من الأرض وسيظهر حجم القمر أكبر من حجمه الطبيعي بمقدار 25%، وسيزداد نوره بمقدار 15% من نوره الطبيعي “سيكون منيراَ جداً، منظر فريد وهذا طبيعي بمسار القمر الاهليجي حول الأرض واقترابه (الحضيض) وابتعاده (الأوج)”.

وأضاف: (بفضل الله تزداد عمليات المد والجزر في المحيطات والبحار من تأثير اقتراب القمر لا توجد آثار سلبية على الأرض والإنسان والقمر العملاق القادم يوم 17سبتمبر القادم بإذن الله تعالى).