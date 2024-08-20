بيرييلو يصل القاهرة لمقابلة وزير الخارجية الأمريكي وكبار المسؤولين المصريين ووفد الحكومة السودانية

القاهرة: السوداني

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، إلى مصر لاطلاع وزير الخارجية بلينكن وكبار المسؤولين المصريين على الجهود الدبلوماسية الجماعية الجارية في سويسرا لتعزيز وصول المُساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية في السودان.

وأعلن بيرييلو انّه سيلتقي بوفد من بورتسودان حول مشاركة القوات المسلحة السودانية في جهود الوساطة بسويسرا. وأضاف: “يواصل المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر وشركاؤنا الدوليون، العمل على مدار الساعة لإحراز تقدم نحو توسيع نطاق وصول الغذاء والدواء لـ20 مليون سوداني يواجهون المجاعة أو الجوع الحاد”.