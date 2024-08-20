ضبط خلية تنشط في توزيع وغسل الأموال المُزيّفة بشمال كردفان

أخبار السودان
By admin

متابعات: السوداني

أعلنت الشرطة، أنه بتنسيق مشترك تمكّن تيمٌ من مباحث رئاسة شرطة ولاية شمال كردفان وجهاز المخابرات العامة، من القبض على خلية إجرامية تنشط في توزيع وغسل الأموال المُزيّفة بشرق المدينة في أحياء “طيبة، بلفم، غزة وكريمة شمال وجنوب” وتمكّن التيم من القبض على (6) متھمين وبحوزتهم معروضات العملات المُزيّفة، تمثلت في عدد (194) ورقة فئة (1000) جنيه، و(15) ورقة فئة (500) جنيه، و(4) ورقات فئة (200) جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين بفتح بلاغات جنائية بالقسم الأوسط تحت المادة (117) من القانون الجنائي.

يذكر أن الضبطية كانت تحت إشراف مدير دائرة الجنايات العميد شرطة، محمد عثمان البخيت الأمين.

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