الكوليرا تتفشى وتحصد الأرواح في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

شهدت منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، تفاقما كبيرا في أعداد الإصابة بالكوليرا، حيث وصل عدد الترددات على المراكز الصحية التي تدار بواسطة غرفة طوارئ جنوب الحزام بمنطقة مايو وعِد حسين آكثر من 456 حالة إصابة بالمرض و5 وفيات خلال الأسبوع الحالي – وفقاً لما اعلنته غرفة الطوارئ.

وتعاني منطقة جنوب الحزام من تواصل انقطاع شبكات الاتصالات لما يقارب الـ7 أشهر ثم انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 72 ساعة في بعض الأحياء التي شهدت عودة جزئية للتيار بعد انقطاع دام لاكثر من 4 أشهر.

صاحب ذلك ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمواد البترولية وزيوت الطعام والفحم والبقوليات.

بالإضافة إلى حصار جيوش المرض الملاريا والحميات وداء العيون الوبائي والإسهلات المائية تكاثر الذباب والبعوض.