“الصليب الأحمر” تطالب بالسماح لها بالوصول إلى السكان في الفاشر

الخرطوم: السوداني

ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، الأطراف المتحاربة في السودان بالسماح لها بالوصول إلى السكان في مدينة الفاشر بإقليم شمال دارفور، المتنازع عليها منذ أشهر.

وذكرت متحدثة باسم اللجنة أن الطريق الرئيسي للمدينة بات يتعذر المرور منه، ورغم الجهود المتكررة، صارت اللجنة غير قادرة على جلب الإمدادات الإغاثية إلى الفاشر، وأضافت أن آلاف المدنيين محاصرون.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأمر مجلس السيادة بفتح معبر أدري مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر، وهناك عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات في طريقها بالفعل من هناك إلى غرب دارفور.

واوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صحفي “أي مبادرة يمكن أن تحسن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية تعتبر مهمة وتطورا مشجعا”، لكنها لفتت أيضاً إلى أن هذه الأشهر الثلاثة تتزامن مع الموسم المطير، وهناك طرقٌ كثيرةٌ يتعذّر المرور منها بالفعل بعد الفيضان الشديد.