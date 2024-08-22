الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة أحد مُستنفري قوات الدعم السريع

متابعات: السوداني

أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة برئاسة مولانا، محمد عثمان قاضي المحكمة العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة المتهم (ص. ي) أحد مُستنفري قوات الدعم السريع المتمردة بعد أن أدانته المحكمة في الدعوى الجنائية رقم (2481 / 2024م) تحت نص المواد (26/51/50) المُبلِّغ فيه استخبارات سلاح المدفعية عطبرة، وقد مثلت النيابة العامة الاتهام أمام المحكمة.

كما أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام في مواجهة المتهم (فَ. ع. م) أحد متعاوني قوات الدعم السريع المتمردة بعد إدانته في الدعوى بالرقم (1175 / 2024) تحت نص المواد (51/أ)، وقد مثل الاتهام أمام المحكمة أعضاء النيابة العامة مولانا، عبد الله أحمد باب الله ومولانا محمد أحمد التوم.