الصحة العالمية: كسلا الأعلى و4.3% نسبة الوفيات وسط المصابين بالكوليرا

الخرطوم: السوداني

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني، إنّ عدد حالات الإصابة بالكوليرا بلغت 658 و28 حالة وفاة في خمس ولايات، وهي نسبة وفيات عالية تبلغ 4,3%.

وأبلغت ولاية كسلا عن أكبر عدد من حالات الإصابة بمعدل 473 إصابة، تليها القضارف 110 إصابات، ثم الجزيرة 51، بينما أبلغت العاصمة الخرطوم ونهر النيل عن حالات أقل.

وأشار صهباني إلى أن هذا التفشي الثاني لا علاقة له بالتفشي الأول الذي أعُلن عنه في سبتمبر 2023، وتم القضاء عليه تقنيًا في مايو 2024.

وأضاف أنّ المنظمة تعمل مع السلطات السودانية لتنسيق الاستجابة لتفشي الكوليرا، حيث قامت بتخزين الإمدادات الطبية في الولايات الأكثر تضررًا تحسبًا لمخاطر الانتشار في موسم الأمطار، وتسريع الاستجابة في جميع الولايات بما في ذلك الخرطوم والجزيرة التي يصعب الوصول إليها بسبب انعدام الأمن حاليًا.

واختتمت أمس، حملة تلقيح فموي ضد الكوليرا في المناطق التي أبلغت عن أكثر الإصابات في ولاية كسلا، وتم نشر 51 ألف جرعة لقاح بهدف الوصول إلى 97% من السكان.