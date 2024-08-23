رئيس المخابرات المصرية يصل بورتسودان ويلتقي البرهان

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل.

وأكد رئيس المخابرات المصري، حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، وتمنى أن تُطوى صفحة الحرب سريعاً لوقف معاناة المواطن السوداني.

وثمن رئيس مجلس السيادة، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائه في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مُعرباً عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر حكومة وشعباً تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تم بحث العلاقات السودانية المصرية والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.

يُذكر أن اللقاء حضره الفريق أول محمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة.