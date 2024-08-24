عاصفة تُرابية وأمطار غزيرة تجتاح الولاية الشمالية

الولاية الشمالية: السوداني

اجتاحت أتربة وعواصف ورياح عنيفة، الولاية الشمالية، نهار اليوم السبت. وضربت العاصفة عاصمة الولاية مدينة دنقلا، ومحليات مروي والدبة ومناطق المحس.

وأدت الرياح العاتية إلى خسائر في الممتلكات، وغطت الأتربة ضوء الشمس بالكامل مع انعدام الرؤية، وشلت الحركة المرورية.

وفي الأسابيع الماضية، شكلت حركة السيول والامطار بأغلب مناطق الولاية خطورة على الأرواح، حيث راح ضحيتها قرابة 40 شخصاً، مع انهيار للمنازل وخسائر في المزروعات في أكثر من 70 منطقة بالولاية.

وأدت التحولات المناخية، الى هطول الامطار الغزيرة وجريان الأودية وإحداث سيول، لم تشهدها المنطقة منذ مائة عام بالولاية.