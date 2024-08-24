لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان اليوم مع الإعلاميين في بورتسودان نظمه الاتحاد العام للصحفيين بقيادة الصادق الرزيقي

متابعات: السوداني

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالوقفة الصلبة والمشرفة لأهل الإعلام والصحافة مع الشعب السوداني والقوات المسلحة في معركة الكرامة، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة لكل الصحفيين والإعلاميين – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ونظم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بقيادة الصادق الرزيقي، اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الذي عُقد بمباني جهاز المخابرات العامة في بورتسودان.

وأكد البرهان أن الشعب السوداني والقوات المسلحة والأجهزة النظامية قادرون على دحر هذا التمرد.

وأعرب البرهان، عن شكره وتقديره للشعب السوداني للصبر على إنتهاكات وفظائع أسرة آل دقلو الإرهابية ومن عاونهم.

وقال لن نوقف الحرب إلا بعد الانتهاء من هذا التمرد الغاشم، وأشار إلى أن الشعب لن يسامح هؤلاء المتمردين والمرتزقة.

مبيناً أن القائمين على مفاوضات جنيف قدموا لهم دعوة منقوصة لذلك رفضوا المشاركة فيها. وجدد البرهان عدم قبول السودان بدولة الإمارات كوسيط، فضلا عن رفضه توسعة منبر جدة.

وأضاف البرهان: “المشاركة في اي مفاوضات ستكون باسم الشعب السوداني والحكومة.. و⁠لن نسمح ونرضى باختزال هذه الحرب بين مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة.. وحق السودانيين لن يضيع طالما هناك قوات مسلحة تدافع عنه”.

مشيراً إلى ممارسات المليشيا في إعاقة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مؤكداً أن السودان يواجه مؤامرة كبيرة ولكن الشعب والقوات المسلحة قادرون على إفشال هذه المؤامرات.

وقال البرهان إن الأجهزة والجهات المختصة ترصد كل غرف الإعلام المعادية بالداخل والخارج التي تتخصص في الإشاعة والإعلام المضر من قبل المليشيا والمتعاونين معهم.

مشيراً إلى اهتمام الدولة بالإعلام ومؤسساته، مبينا انه تم دعم بعض المؤسسات الاعلامية الوطنية بالاجهزة والمعدات لمواصلة رسالتها الاعلامية. وقال انه سيتم تخصيص مقرات ودور ايواء للصحفيين والاعلاميين.

من جانبه، ترحم الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين على أرواح الصحفيين الذين اغتالتهم المليشيا الإرهابية، ودعا الله أن يفك أسرى الصحفيين الذين لايزالون يقبعون في سجونها.

ودعا الرزيقي لإنشاء صندوق لدعم الصحفيين وصندوق خاص بالصحفيين الذين تأثروا بهذه الحرب. وأطلق الرزيقي مبادرة لإعادة وتأهيل المؤسسات الإعلامية التي دمرتها الحرب، مؤكداً على ضرورة تقديم خدمات التأمين الصحي وبعض الخدمات الأخرى للصحفيين.