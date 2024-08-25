رابطة العالم الإسلامي ترحب بجهود “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”

الخرطوم: السوداني

رحّبت رابطة العالم الإسلامي بالجهود التي تبذلها مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان” بشأن تخفيف معاناة الشعب السوداني، وإنقاذ الأرواح، وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

وفي بيان للرابطة، أعرب أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، عن دعم الرابطة الكامل وتثمينها الكبير لجهود المجموعة المكونة من: المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السويسري، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والتي تعمل انطلاقًا من إعلان جدة، وتحت رعاية المملكة العربية السعودية.

وثمّنت الرابطة للمجموعة، التزامها بإنقاذ الشعب السوداني، ومواصلتها العمل في إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومبادرات وقف النار، وإنهاء الحرب في السودان.