بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)

صدق الله العظيم

تشاطر أسرة صحيفة (السوداني) الزميلة الصحفية رفيدة ياسين، الأحزان في وفاة خالها المغفور له بإذن الله تعالى

الأستاذ المربي دكتور/ ياسر علي محمد محمد خير حماد

أستاذ الفيزياء العلامة، الحاصل على الدكتوراه في الفيزياء وأحد أهم مؤسسي لجنة المعلمين، وكثيرا ما ناضل ودافع عن الحق والحقوق بمواقف وخطى ثابتة، والقيادي بالمؤتمر الشعبي وأمين امانة النقابات والمهن الأسبق، والذي إنتقل الى جوار ربه يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، بمستشفى الشرطة بالقضارف اثر علة لم تمهله طويلاً.

تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والهم أهله وذويه الصبر الجميل.

إنا لله وإنا إليه راجعون.