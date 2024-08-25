البرهان يتفقّد المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمنطقة أربعات

بورتسودان: السوداني

تفقّد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمنطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب بولاية البحر الأحمر.

ووقف البرهان، على حجم الأضرار والخسائر التي تعرّض لها المواطنون في تلك المناطق، مؤكداً وقوف الدولة بكافة أجهزتها مع المتضررين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف وطأة الكارثة عليهم.

ووجه رئيس مجلس السيادة، كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات لمساعدة المواطنين في هذه المناطق وتقديم الدعم والعون لهم.