وزير الإعلام: الحكومة اتخدت إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري

بورتسودان: السودانى

قال وزير الثقافة والإعلام د. جرهام عبد القادر، إن الحكومة السودانية اتخذت جملة من الإجراءات التي تضمن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري في الحدود السودانية التشادية، ابرزها الكشف عن “حمولة الشاحنة بالطن” والجهة “المراد الوصول إليها داخل السودان”، وتحديد “الجهة المستقبلة وجهات التوزيع”.

وقال جراهام في تصريحات صحفية عقب اجتماع ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة الفريق إبراهيم جابر، قال إن خطوة الحكومة تأتي تأكيداً على مبدأ التعاطي الإيجابي مع الأمم المتحدة في سبيل تسهيل وصول الإغاثة للمحتاجين.