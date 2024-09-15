(السُّوداني) تُهنِّئ وتبارك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الكريم

مجتمع
By alsudani

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ

وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ

لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

وَالـعَـرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي

وَالـمُـنـتَـهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ

وَحَـديـقَـةُ الفُرقانِ ضاحِكَةُ الرُبا

بِـالـتُـرجُـمـانِ شَـذِيَّةٌ غَنّاءُ

وَالـوَحيُ يَقطُرُ سَلسَلاً مِن سَلسَلٍ

وَالـلَـوحُ وَالـقَـلَـمُ البَديعُ رُواءُ

 

ناشر صحيفة (السوداني) السيد جمال الوالي، وأسرة الصحيفة، يرسلون للشعب السوداني والأمة الإسلامية، عاطر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، سائلين الله تعالى ببركة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يعيده على السودان وشعبه بالخير واليمن والبركات والسلام.

كل عام أنتم بألف خير.

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