(السُّوداني) تُهنِّئ وتبارك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الكريم

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ

وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ

لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

وَالـعَـرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي

وَالـمُـنـتَـهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ

وَحَـديـقَـةُ الفُرقانِ ضاحِكَةُ الرُبا

بِـالـتُـرجُـمـانِ شَـذِيَّةٌ غَنّاءُ

وَالـوَحيُ يَقطُرُ سَلسَلاً مِن سَلسَلٍ

وَالـلَـوحُ وَالـقَـلَـمُ البَديعُ رُواءُ

ناشر صحيفة (السوداني) السيد جمال الوالي، وأسرة الصحيفة، يرسلون للشعب السوداني والأمة الإسلامية، عاطر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، سائلين الله تعالى ببركة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يعيده على السودان وشعبه بالخير واليمن والبركات والسلام.

كل عام أنتم بألف خير.