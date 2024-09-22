مشيخة عموم الطريقة الميرغنية الختمية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في مسجد السيد الميرغني بحلوان

حلوان: السوداني

في أجواء روحانية؛ احتفلت مشيخة عموم الطريقة الميرغنية الختمية وشيخها مولانا السيد عبد الله المحجوب الميرغني بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد السيد الميرغني بحلوان، حيث تجلت أسمى معاني المحبة والتآلف.

وقالت مشيخة الميرغنية: “الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام، وجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفًا ووسامًا لأهل الإيمان. إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره هو ثمرة من ثمرات الإيمان الكامل. تجمع في هذا الاحتفال المبارك أبناء الطريقة من مصر والسودان وإريتريا وجميع الدول الإسلامية، إلى جانب كوكبة من العلماء ومشايخ الطرق الصوفية، وكل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك اللقاء تعبيرًا عن شكر الله تعالى على أعظم هدية للبشرية، وهي بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكم من أنبياء تمنوا أن يكونوا من أمته”.

كان الاحتفال تعبيراً عن التمسك بنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريعة المطهرة، التي تسير بالمسلمين نحو تحقيق الكمال الإنساني. وقد تجسّدت روح هذا النهج في كلمات مولانا السيد عبد الله المحجوب الميرغني، الذي أكد على أهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على خطاه في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن الطريقة الميرغنية الختمية تسعى لتربية الأتباع على قيم الإسلام الحقيقية، وتعزيز المحبة والتآخي بينهم، مستلهمين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العالية.

كان الاحتفال أيضًا مناسبة لتجديد العهد على السير وفق منهج السادة المراغنة رضي الله عنهم، والتأكيد على الالتزام بالشريعة المطهرة في جميع جوانب الحياة. إن الدعوة إلى الله بالحسنى ونشر قيم المحبة والإخاء كانت عنوانًا لهذا الجمع المبارك.