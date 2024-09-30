محمد الحسن الأمين: لا يزال الحوار جارياً مع الأجهزة المُختصة حول إمكانية سفر البشير للخارج لتلقي العلاج

كتبت: سوسن محجوب

قال محمد الحسن الأمين؛ عضو هيئة محامي الرئيس السابق عمر البشير، إن الحوار لا يزال جارياً مع الأجهزة المُختصة حول إمكانية سفر البشير للخارج لتلقي العلاج.

وتم نقل البشير إلى مشفى بمدينة مروي ــ في أول مرة يخرج فيها من العاصمة الخرطوم منذ سقوط حكمه في 11 أبريل 2019.

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق، إن حالة البشير تتطلب نقله إلى خارج السودان لتلقي العلاج، حيث أدت الحرب إلى خروج 90% من المستشفيات عن الخدمة.

وأضاف الأمين رداً على سؤال (السوداني) ان كانت السلطات وافقت على سفره للخارج والدولة التي سيذهب اليها مستشفياً: “الحوار لايزال جارياً حول كل تلك الأسئلة”.

ويحتحز البشير كأول رئيس سوداني يحاكم حضورياً منذ العام 2019، على خلفية عدد من التهم، من بينها الانقلاب على السلطة الدستورية عام 1989، وتقويض النظام الدستوري.