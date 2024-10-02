في ذمة الله (علي سيد أحمد علي)

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)· صدق الله العظيم

انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضيا، المرحوم (علي سيد أحمد علي)، بالقاهرة المصرية.

أسرة (السوداني) تشاطر، ابنته العقيد شرطة نهى علي سيد أحمد، بهيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة، واخواتها غادة ونضال ورانيا، وجميع أهله ومعارفه، الأحزان في فقدهم الجلل.

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَقِه فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون