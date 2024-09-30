تفاصيل المخطط الإسرائيلي الجديد لاجتياح المنطقة!

منذ اغتيال نصر الله ومنطقة الشرق الأوسط في اختلاف كبير في وجهات النظر في المنطقة بين من هو سعيد بعملية الاغتيال وبين من حزين باغتيال نصر الله.

لكن حتى هذه اللحظة وبينما تنشغل المنطقة بالصورة الصغيرة، القليل فقط يشاهد الصورة الكبيرة وراء قيام إسرائيل بهذا الحدث.

قبل أيام ظهر نتنياهو على منبر الأمم المتحدة وبيده خريطة يتحدث فيها عن تحالف ونظام جديد في الشرق الأوسط.

والعجيب أنه بعد ساعات من حديث نتنياهو، قامت إسرائيل بعملية مدوية هزت الشرق الأوسط بأكمله (عملية النظام الجديد).

في هذه العملية، اغتالت إسرائيل نصر الله وفعلياً أدخلت الشرق الأوسط في انقسام شديد.

هذا الانقسام جعل معظمنا ينظر للصورة الصغيرة للحدث وينسى أن يسأل نفسه هذا السؤال:

“ما هو النظام الجديد الذي ستنشأه إسرائيل..؟”

“ولماذا لم تقبل إسرائيل بالمقترح الذي تبنته السعودية برفقة 57 دولة تقريباً لإنشاء دولة فلسطينية وإنهاء التوتر في المنطقة وإدخال المنطقة بحالة سلام؟

_هل شاهدتم وزير خارجية الأردن بالأمس وهو يصرخ غاضباً (اسألوا اسرائيل).

هل تعلمون سر غضبه….؟

_لقد عرضوا على إسرائيل أن تضمن جميع دول المنطقة أمنها مقابل أن تسمح بقيام دولة فلسطينية.

إلا أن اسرائيل رفضت ترسيم حدودها.

_هل سألتم أنفسكم هذا السؤال..؟

“رغم كل العروض لماذا ترفض إسرائيل ترسيم حدودها..؟”

_بعد اجتياح غزة وبالرغم من الخسائر الذي تعرض لها جيش إسرائيل.. لماذا تخطط اسرائيل لاجتياح لبنان براً؟

وما الذي سيضمن أن اسرائيل ستتوقف في لبنان؟

_لماذا يكثر القادة الإسرائيليون هذه الأيام من استخدام النصوص الدينية في التوراة التي تدعو للحرب والقتل؟

_هل سمعتم بخطة ممر داوود الذي يبدأ مروراً من الجولان المحتل ويشق طريقه لداخل سوريا حتى يصل لمناطق سيطرة الأكراد على حدود سوريا والعراق؟

“هل تعلمون أن هناك قواعد أمريكية حالياً في سوريا موجودة على طول خط هذا الممر، ما يعني أن منطقة الممر أصلاً تحت السيطرة الأمريكية”؟

_هل تعلمون أن ترامب قال في حديث علني إن أراض إسرائيل صغيرة جداً؛ وألمح أنه يريد توسعة أراضي اسرائيل حال وصوله للحكم وسيتم البدء من الضفة باعتبارها أراض إسرائيلية؟

_هناك تقديرات للمخابرات التركية بأنه إذا لم يتم إيقاف إسرائيل وثنيها عن أي عملية بريه في لبنان، فإنها لن تتوقف في لبنان وسيكون لها هدف جديد وهو ممر من الجولان “ممر ديفيد” يصل لحدود العراق.

وهذا الممر هو اللبنة الأولى لحلم إسرائيل بمشروع دولتها الكبيرة.

“آمل ألا نستفيق متأخرين”!

*صحفي ومحلل سياسي تركي