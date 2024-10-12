رئيس تنسيقية المحاميد: خطاب حميدتي ضد قبيلة (الشوايقة) خطاب كراهية ويجب محاربته

بورتسودان: آيات فضل

وجه رئيس التنسيقية العليا لأبناء المحاميد، د. أنور أحمد خاطر، خطاباّ لأبناء القبائل بمنع خطاب الكراهية والفتنة بعد التصريح الذي أدلى به مؤخراً قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، مهاجماً فيه قبيلة (الشوايقة).

وأكد خاطر أنّ خطاب حميدتي به خطورة على القبائل العربية الموجودة في كردفان ودارفور وكل القبائل الموجودة هناك؛ وان الغرض منه توصيل القبيلة إلى عداء دائم مع الدولة والحكومة وبقية المكونات الاجتماعية الموجودة في كردفان ودارفور.

وأوضح خاطر أن حميدتي لا يشبه رجال الدولة لأنه (رجل ليس له أمان.. ولو لا المؤتمر الوطني ما في زول بعرفو)، مضيفاً أن حميدتي ليس بحريص على القبائل العربية؛ بالإضافة إلى أن حميدتي يخوض حرباً بالوكالة ومشروع الحرب كبيرٌ لا يدري حجمه.

كما أكد خاطر أنّ الحرب الغرض منها محاصرة الأمة الإسلامية، والدليل على ذلك مهاجمته لدولة مصر الشقيقة.

مطالباً أهله الرجوع إلى رشدهم، مؤكداً لهم أنّ الجيش والدولة يقفان معهم، وشدد عليهم التواصل مع قبائل المساليت والزغاوة والفور والتامة والقمر وكل المكونات الاجتماعية في دارفور؛ بالإضافة إلى توقيف عملية تجنيد أبناء القبائل في صفوف المليشيا.