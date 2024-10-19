في ذمة الله حكيم أم درمان الحاج/ الفاتح محمود حمد نصر

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) (صدق الله العظيم)

ببالغ الحزن والأسى، ينعي آل الدكتور محمود حمد نصر وآل الطيب الريح وآل أحمد علي وآل الضرير

وأنسابهم وأصهارهم، فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى:

الفاتح محمود حمد نصر

والد عباس ووليد وياسر

وشقيق كل من المرحوم الدكتور بشرى ومحمد والمرحوم يحيى وجعفر والدكتور حمد.

الذي وافته المنية يوم الجمعة 18 أكتوبر بالمدينة المنورة.

يقام العزاء للرجال والنساء يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر بقاعة مناسبات مسجد القوات المسلحة بالنزهة جوار سيتي استارز من الساعة السابعة مساءً إلى العاشرة مساءً.

والعزاء موصول من رئيس التحرير الأستاذ/ عطاف محمد مختار، وأسرة صحيفة (السوداني)، سائلين الله تعالى أن يتغمد الراحل الحاج/ الفاتح محمود حمد نصر، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أولاده وبناته وأحفاده الصبر الجميل وحُسن العزاء.

لقد كان الراحل، هامة وشامة وعلامة على خد مدينة أم درمان، وأحد كبار أعيانها، بوقاره وحكمته ونظافة يده ولسانه.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)