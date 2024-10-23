محكمة جنايات عطبرة تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة متهم بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة

عطبرة: السوداني

أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المتهم (م ا م م ا) في حضور محاميه.

ودانت المحكمة، المتهم في الدعوى الجنائية بالرقم (3671 /2024) تحت المواد (50- 51/أ -26) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة.

فيما اصدرت ذات المحكمة حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في مواجهة المتهم (ق م ع) بعد ان ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (2448 /2024م) تحت نفس المواد المذكورة. وكانت نيابة عطبرة قد مثلت الاتهام أمام المحكمة.