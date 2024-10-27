“جويس مسويا” تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير المروعة من ولاية الجزيرة

متابعات: السوداني

أعربت جويس مسويا، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن بالغ قلقها إزاء التقارير المروعة من ولاية الجزيرة.

وأوضحت ان التقارير الواردة أفادت عن تعرض قرى بأكملها للهجوم، ما أدى إلى مقتل واحتجاز وتشريد المدنيين على نطاق واسع. “بعد مرور 18 شهراً، أصبحت هذه الحرب أكثر وحشية، وعلى كافة الأطراف ومن لهم تأثير أن يوقفوها الآن”.

وتشن مليشيا الدعم السريع، هجمات منظمة وجرائم حرب وتصفيات عرقية على المدنيين الأبرياء بقرى الجزيرة، في عمليات انتقامية عقب انسلاخ قائد المليشيا بالجزيرة كيكل عن الدعم السريع وإعلانه انضمامه إلى الجيش.