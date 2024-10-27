مناقشة استرداد المتهمين الهاربين والموجودين خارج البلاد وإعلان مجموعات جديدة كـ(إرهابيين)

بورتسودان: السوداني

وجّه عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر، النيابة العامة بضرورة رصد إنتهاكات المليشيا المتمردة التي جرت مؤخراً بمناطق شرق الجزيرة بحق المدنيين العُــزّل وفتح بلاغات في مواجهة مرتكبيها بالمحاكم الوطنية والدولية.

والتقى جابر اليوم، النائب العام مولانا الفاتح محمد طيفور.

وأوضح طيفور في تصريحات له أنه اطلع عضو المجلس السيادي على مسار التحقيقات والمحاكمات التي تجريها اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

مضيفاً أن الإجراءات القانونية المعنية بقبض المتهمين وتحويل القضايا إلى المحاكم واستصدار أحكام رادعة، تشهد تقدماً ملموساً، إضافةً لفتح بلاغات في الإنتهاكات الواسعة التي تمت مؤخراً بولاية الجزيرة.

وأشار إلى أن اللقاء ناقش أيضاً المسائل المعنية باسترداد المتهمين الهاربين والموجودين خارج البلاد وإعلان مجموعات جديدة كـ”إرهابيين” وفقاً للقرارات التي سوف تصدر قريباً من اللجنة الفنية المعنية بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتصنيف المنظمات الإرهابية.

وطمأن النائب العام، المواطنين السودانيين بأن أداء النيابة العامة يشهد تصاعداً ملحوظاً، وأنها ترصد كل المنتهكين للقانون والذين سينالون جزاءهم. مؤكداً على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، ولفت إلى أن النيابة ستلاحق جميع الذين يرتكبون الجرائم وينتهكون أعراض السودانيين وينهبون أموالهم ويسفكون دماءهم كي يُقدّموا إلى محاكمات تتوفر فيها اشتراطات المحاكمة العادلة.