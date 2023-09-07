في ذمة الله الصحفية حليمة عبد الرحمن

القاهرة: السوداني

غيب الموت، اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، الصحفية المخضرمة، حليمة عبد الرحمن، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي لم يفت من عزيمتها وصلابتها، راضية محتسبة، بكل يقين وصبر.

عملت الراحلة بالعديد من الصحف والوكالات والاذاعات والمجلات داخل وخارج البلاد. عرفت بالمهنية والشجاعة والدفاع عن حقوق الناس والمرأة.

رئيس التحرير الأستاذ، عطاف محمد مختار وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويجعل مرضها كفارة لها من كل ذنب وسوء، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَئِكَ رفيقا؛ بغير حساب ولا عذاب، ويلهم أولادها وأهلها واصحابها الصبر وحسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)