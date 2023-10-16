الأزمة السودانية على طاولة وزير الخارجية المصري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

القاهرة: السوداني

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الذي يزور القاهرة للمشاركة في الدورة الرابعة عشر للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة التي ستنعقد الثلاثاء.

وأكّـد الوزير سامح شكري، انفتاح مصر الدائم على التنسيق بين مسار دول الجوار وكافة الآليات والجهود الأخرى لتسوية الأزمة في السودان، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومنبر جدة التفاوضي، وبما يعمل على زيادة فاعلية المساعي القائمة والإسراع من رفع المُعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

وتبادل وزير الخارجية المصري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة الخلوة رفيعة المستوى، كما تم تناول مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الأفريقية، لا سيّما في السودان ومنطقة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وغرب أفريقيا وقضية سد النهضة، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية في مناطق عدة بالقارة.

وأوضح أبوزيد أن الوزير سامح شكري تناول بقدر من التفصيل، تطوُّرات الأزمة السودانية، وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لا سيما في إطار جهود دول جوار السودان، مبرزاً انفتاح مصر الدائم على التنسيق بين مسار دول الجوار وكافة الآليات والجهود الأخرى لتسوية الأزمة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومنبر جدة التفاوضي، وبما يعمل على زيادة فاعلية المساعي القائمة والإسراع من رفع المعاناة عن الشعب السوداني. وقد رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بذلك، حيث استعرض رؤية المفوضية لكيفية التنسيق بين عمل الآليات المختلفة المعنية بالسودان.