هيئة المواصفات والمقاييس تشدد بعدم دخول فراخ مُخالف للمواصفات للأسواق

بورتسودان: السوداني

شددت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، على التزام شركات إنتاج الدواجن ومراكز البيع بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية في إنتاج وتعبئة ونقل وتخزين وتداول الفراخ، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكدت المديرة العامة للهيئة، رحبة سعيد عبد الله، حرصهم على وصول مثل هذه المنتجات الحسّاسة بصورة آمنة للمستهلكين عبر عمليات الرقابة والتفتيش اليومية في الولايات بالتنسيق والتعاون مع المختصين بوزارة الثروة الحيوانية، مشيرة لاكتشاف فرق التفتيش الخدمي لبعض حالات التلاعب في شحنات فراخ فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري، ورحّبت يقظة وجهود الجهات الرقابية للأمن الاقتصادي ومباحث ونيابة المستهلك؛ في التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة، مشددة بعدم السماح بمرور أي فراخ غير مطابق للمواصفات للأسواق.

من جانبه، كشف مدير فرع الهيئة بولاية سنار، المهندس أبا يزيد الشيخ الطيب، عن ضبط وإبادة 2 طن من الفراخ الفاسد خلال حملات الرقابة والتفتيش الدورية لشهر أكتوبر الجاري.